Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. По её мнению, в скором времени следует ожидать всплеска рождаемости.
Ох, чувствую, грядёт беби-бум, — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Она полагает, что росту рождаемости в стране будет способствовать заявление главы государства о выплате материнского капитала в 466 тысяч рублей за рождение первого ребёнка и увеличение его размера до 616 тысяч за появление в семье второго и последующего детей.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин выразил недовольство демографической ситуацией в стране. Он заявил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.
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