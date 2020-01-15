https://static.news.ru/photo/d93af91c-3799-11ea-8d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. По её мнению, в скором времени следует ожидать всплеска рождаемости.

Ох, чувствую, грядёт беби-бум, — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она полагает, что росту рождаемости в стране будет способствовать заявление главы государства о выплате материнского капитала в 466 тысяч рублей за рождение первого ребёнка и увеличение его размера до 616 тысяч за появление в семье второго и последующего детей.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин выразил недовольство демографической ситуацией в стране. Он заявил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.