Собчак предрекли конец политической карьеры в случае признания иноагентом

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист и судебный представитель Василий Воробьёв в разговоре с NEWS.ru объяснил, как статус иноагента повлияет на жизнь Ксении Собчак и других известных людей. По его словам, в случае признания журналистки иноагентом ей нужно будет отчитываться об источниках финансирования, помечать все публикации предупреждающей плашкой. Более того, в данном статусе она не сможет претендовать на должность в государственных органах, то есть о политической карьере можно будет забыть. Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Собчак на предмет финансирования из-за рубежа, также проверят и редакцию её Telegram-канала «Осторожно, новости».

Нужно докладывать обо всём, что ты делаешь. Необходимо рассказывать обо всех источниках финансирования, на что тратишь. Должна быть предупреждающая плашка, все обращения в государственные органы, публикация любой информации должна сопровождаться тем, что эти материалы распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, это лицо не может быть назначено на должность в госорганах и органах местного самоуправления, то есть никаким депутатом человек стать не может, — отметил Воробьёв.

По его словам, закон об иноагентах не может ограничить свободу слова человека, но при этом о своей деятельности необходимо отчитываться. Воробьёв полагает, что сейчас сложно сказать, влияет ли сильно этот закон на полноценную деятельность человека.

Это хороший способ оградить от политической жизни неудобных людей. Никакую карьеру политическую не получится построить у этого человека в России. Механизма оспаривания толком нет. Сейчас по большому счёту любого человека можно записывать в иностранные агенты, основания могут быть любые, а оспорить практически невозможно, — подытожил Воробьёв.

Ранее СМИ сообщили о якобы получении Собчак израильского гражданства и отъезде вместе с сыном в Тель-Авив. Телеведущая опровергла эти слухи, заявив, что уже давно живёт и работает в Подмосковье и место пребывания не меняла. В подтверждение своих слов она сняла и опубликовала видеоролик.