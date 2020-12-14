Собчак посмеялась над «удивлённой» реакцией Рогозина на запуск «Ангары»

https://static.news.ru/photo/259d9ccc-3e1c-11eb-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Телеведущая Ксения Собчак с иронией отозвалась о комментарии главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина по поводу успешного запуска ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-5».

Когда даже глава Роскосмоса удивлён, что ракета летает, — написала она в своём Telegram-канале.

Как отметила Собчак, было бы странно, если бы ракета за 5 млрд рублей не взлетела — такая стоимость даже по меркам госкорпорации является «космической».

Дмитрию Рогозину бы вновь пришлось искать виноватых и морально разложенных в рядах топ-менеджмента Роскосмоса (с себя — не начинать), — заявила телеведущая.

Как писал NEWS.ru, Рогозин радостно отреагировал на испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5».

Ранее космические войска ВКС России провели испытательный пуск с космодрома Плесецк тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Ракета стартовала в 08:50 мск. Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.

Этот пуск стал вторым стартом ракеты в рамках лётных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого, состоявшегося в декабре 2014 года. Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.