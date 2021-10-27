Собчак пошутила по поводу дачи Соловьёва в «деградирующей гейропе»

Телеведущая Ксения Собчак пошутила по поводу дачи журналиста Владимира Соловьёва на озере Комо в Италии. По её словам, он выбрал именно это место из-за высоких цен в Геленджике. При этом она напомнила, что сам Соловьёв каждый день рассказывает своим зрителям про «ужасную деградирующую гейропу», написала Собчак в своём Instagram-аккаунте.

Осмотрела окрестности озера Комо. Красивое всё-таки место выбрал себя для дачи Владимир Соловьёв. Учитывая тот факт, что он каждый день рассказывает своим зрителям про ужасную деградирующую «гейропу», он наверное купил тут дачу, потому что в Геленджике цены кусались, - предположила Собчак.

Она была ведущей на свадьбе экс-сенатора Андрея Вавилова, прошедшей как раз на берегу озера Комо. По предположению руководителя свадебного агентства Виктория Ковтуна, за свою работу Собчак могла получить €40–50 тысяч. Пышное торжество по случаю бракосочетания 60-летнего экс-сенатора и 24-летней конкуристки, гостями которого стали звёзды российского шоу-бизнеса и другие высокопоставленные лица, состоялось на прошлой неделе.

Ранее Собчак и Соловьёв уже неоднократно обменивались резкими выпадами в адрес друг друга.

Недавно Соловьёв в своём Telegram-канале назвал «мерзостью» её фильм на YouTube-канале о священнике Романе Степанове с разоблачениями представителей РПЦ.