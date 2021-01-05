Собчак пошутила над пририсовавшим себе маску мэром Люберец

https://static.news.ru/photo/ddfdb870-518f-11eb-9971-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Журналистка Ксения Собчак с юмором прокомментировала фото из церкви, которое на своей странице в социальной сети опубликовал (а потом удалил) мэр подмосковных Люберец Владимир Ружицкий. Телеведущая отметила, что тем, кому кажется, будто маска главы городского округа пририсована, на самом деле это не кажется.

Ружицкий поздравил всех с Рождеством, опубликовав в Instagram своё прошлогоднее фото из храма с пририсованной медицинской маской. Ещё одна маска была пририсована к лицу мужчины, находящегося рядом.

Собчак напомнила, что многие осуждали бывшую возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову за то, что она якобы слишком правит снимки с помощью специальных программ.

Ружицкий, например, поздравил людей с Рождеством таким вот фото. И если вам кажется, то вам не кажется, — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ксения Собчак подвергла критике высказывания бывшего мужа певицы Полины Гагариной Дмитрия Исхакова. Артистка ушла от фотографа после шести лет совместной жизни.

Так, в своих высказываниях Исхаков как бы намекал на то, что развод произошёл именно по вине Гагариной.