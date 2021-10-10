Собчак поможет пострадавшим в ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак готова оказать помощь семье погибшей и пострадавшим в ДТП под Сочи. Об этом ТАСС сообщил директор знаменитости Кирилл Суханов. Авария произошла накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. В результате один человек погиб и двое пострадали.

Мы получили контакты потерпевших. Выйдем на связь с мужем погибшей, сегодня он прилетает в Москву. Родные второй пострадавшей приедут завтра. Всем будет оказана помощь, — сказал собеседник агентства.

Он также высказался и о самом ДТП. Суханов отметил, что окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы. Представитель Собчак подчеркнул, что ведущая и её сопровождающие «не опаздывали на самолёт и задачи ехать быстрее, нарушать правила ПДД водителю не ставили».

Ранее стало известно, что водитель Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину. В отношении находящегося за рулём Олега Цоя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. Сообщается, что водитель Mercedes выехал на встречную полосу. Цой подчеркнул, что пассажиры не подгоняли его.

Сама Собчак, по её словам, получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. Ей предлагали госпитализацию в сочинскую больницу, но она отказалась. В тот же вечер она улетела из Сочи.