Собчак подтвердила задержание коммерческого директора Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора Суханова в Москве

Журналистка Ксения Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале «Кровавая барыня». По словам Собчак, Суханов был задержан «за вымогательство». Журналистка заявила, что таким образом производится «очередное давление на журналистику в стране».

Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство». Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране, — написала Собчак.

Она также добавила, что ранее регулярно задерживали журналистов ее команды, а теперь «взялись за Кирилла».

К нам не за что подкопаться и это их бесит. <...> Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи, — подчеркнула журналистка.

Ранее сообщалось, что коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в ночь на 25 октября задержали в одном из ресторанов Москвы. По данным СМИ, против него могут возбудить уголовное дело по статье о вымогательстве.

Сама Собчак в этой связи писала, что Суханов с утра не выходил на связь. Она также надеялась, что сообщения о его задержании окажутся ошибкой.