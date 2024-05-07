Собчак подсчитала стоимость наряда депутата от ЕР на инаугурации Путина Собчак: цена наряда депутата Стенякиной на инаугурации Путина достигает €10 000

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Владимир Путин

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» подсчитала стоимость наряда депутата от «Единой России» Екатерины Стениной, в котором она посетила инаугурацию президента РФ Владимира Путина. По мнению ведущей, цена костюма может достигать €10 000 (почти миллион рублей).

Премию за самый стильный лук инаугурации властью данной мне самой собой отдаю депутату от ЕР Екатерине Стенякиной. Бежевый лук с юбкой Dior — она продается примерно за €3,5–4 тысячи. Пиджак, по моим прикидкам, из той же оперы, стоит в районе €5–6 тысяч, — заявила Собчак.

Стенякина с 2013 года является депутатом городской думы Шахт и Законодательного собрания Ростовской области. Также состоит в «Молодой гвардии».

7 мая в Кремле прошла церемония вступления Путина в должность президента России. Торжественная церемония началась незадолго до полудня, когда в Георгиевский зал внесли государственный флаг РФ и личный штандарт главы государства. Затем в зале появился Путин. Он принес присягу стране и народу, после чего вступил в должность главы государства в пятый раз.

Среди лиц, присутствовавших на торжественной церемонии, были премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Кроме того, мероприятие посетили певец SHAMAN (Ярослав Дронов), голливудский актер Стивен Сигал и телеведущая Юлия Барановская.