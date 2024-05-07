Собчак поделилась впечатлениями о деле жены Мартынова Собчак заявила, что обвинение в деле Мартыновой строилось на словах подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале назвала «русской хтонью» и абсолютно дикой историей ситуацию вокруг жены журналиста Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Антонины, которой дали девять лет колонии за попытку убийства дочери. По ее мнению, это срок больший, чем срок за реальные преступления.

Очередная русская хтонь и очередная абсолютно дикая история, — написала Собчак.

Она напомнила, что в ходе расследования у суда были сомнения в умысле со стороны Мартыновой, а обвинение строилось на словах подростка, который уже умер. К тому же, по мнению журналистки, после побега Антонина 17 лет растила ребенка и недоказанность умысла следует толковать в ее пользу.

Собчак также предположила, что больше всех пострадал ребенок, который не знал своего настоящего имени, а теперь остался без матери. Журналистка призвала суд быть справедливым, а уже потом беспощадным. Также она выразила надежду на продолжение борьбы жены Мартынова за освобождение или смягчение приговора.

Антонину Мартынову ранее приговорили к девяти годам колонии общего режима. По версии следствия, в 2007 году Мартынова протиснула своего двухлетнего ребенка сквозь прутья лестницы в подъезде и сбросила вниз, чтобы малыш не мешал ей строить личную жизнь с Кириллом Мартыновым, который впоследствии стал ее мужем. Сама Мартынова заявила, что действовала на эмоциях, и попросила не разлучать ее с дочерью.