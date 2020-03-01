https://static.news.ru/photo/5e390cc8-5bd8-11ea-925a-fa163e074e61_660.jpg Владислав Листьев Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, выпустившие три самостоятельных фильма к 25-й годовщине убийства медиаменеджера Владислава Листьева, призвали Следственный комитет и Генеральную прокуратуру возобновить расследование и выяснить, кто убил первого руководителя ОРТ.

Мы знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и дело фактически было развалено. Но мы надеемся, что сегодня у государственных органов есть все возможности закончить расследование, — отметила Собчак

Авторы видеообращения потребовали от руководителя СК Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова придать делу Листьева особый статус.

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в Москве. Киллер застрелил журналиста в подъезде его дома. Ни исполнитель, ни возможный заказчик убийства не найдены.

Как писал NEWS.ru, вдова журналиста назвала Листьева «первой фишкой домино» в переделе телевизионного рынка в России.