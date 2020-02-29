Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак опубликовала снимок с места убийства Бориса Немцова, куда прибыла через час после выстрелов. Она добавила, что всегда будет помнить политика, застреленного 27 февраля 2015 года.

Экс-кандидат в президенты России прозрачно намекнула, что якобы все знают, кто является заказчиком убийства, но «никто ничего не делает».

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð­ÑÐ¾ ÑÐ¾ÑÐ¾ Ñ ÑÐ´ÐµÐ»Ð°Ð»Ð° Ð½Ð° Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð¿ÑÑÑ Ð»ÐµÑ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´,Ð¿ÑÐ¸ÐµÑÐ°Ð² ÑÐµÑÐµÐ· ÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð²ÑÑÑÑÐµÐ»Ð¾Ð²... ÐÑÐ¾ Ð·Ð°ÐºÐ°Ð·ÑÐ¸Ðº ÑÐ±Ð¸Ð¹ÑÑÐ²Ð°-Ð²ÑÐµÐ¼ ÑÐ¶Ðµ Ð´Ð°Ð²Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑÐ½Ð¾ ,ÐºÑÐ¾Ð¼Ðµ ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¾Ð²,Ð½Ð¾ Ð½Ð¸ÐºÑÐ¾ Ð½Ð¸ÑÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ ,Ð¸ ÑÐµÐ½Ð°ÑÐ¾ÑÐ° ÐÐµÑÐµÐ¼ÐµÐµÐ²Ð° Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÑÐµÐ¼-ÑÐ¾ Ð½Ð°Ð³ÑÐ°Ð¶Ð´Ð°ÑÑ. ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÑ Ð¸ Ð±Ð°Ð»Ð°Ð½Ñ ÑÐ¸Ð» Ð½Ð° ÐÐ°Ð²ÐºÐ°Ð·Ðµ Ð²Ð°Ð¶Ð½ÐµÐµ ÑÐ¿ÑÐ°Ð²ÐµÐ´Ð»Ð¸Ð²Ð¾ÑÑÐ¸. Ð Ð²ÑÐµ ÑÑÐ¾ Ð¼Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ¼ ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ ÑÐ´ÐµÐ»Ð°ÑÑ-Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸ÑÑ Ð¾ Ð½ÐµÐ¼. #ÐÐ¾ÑÐ¸ÑÐÐµÐ¼ÑÐ¾Ð²

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±ÑÐ°Ðº (@xenia_sobchak)

Кто заказчик убийства — всем давно уже понятно, кроме следственных органов, но никто ничего не делает, и сенатора Геремеева даже чем-то награждают, — подписала фото Собчак.

Светская львица посетовала, что в данном случае политические интересы и баланс сил на Северном Кавказе куда важнее справедливости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проведение марша памяти политика Бориса Немцова в центре Москвы 29 февраля приведёт к перекрытию автомобильного движения на нескольких улицах города, рассказали в ЦОДД. Активисты пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях