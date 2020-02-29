Кто заказчик убийства — всем давно уже понятно, кроме следственных органов, но никто ничего не делает, и сенатора Геремеева даже чем-то награждают, — подписала фото Собчак.
Светская львица посетовала, что в данном случае политические интересы и баланс сил на Северном Кавказе куда важнее справедливости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что проведение марша памяти политика Бориса Немцова в центре Москвы 29 февраля приведёт к перекрытию автомобильного движения на нескольких улицах города, рассказали в ЦОДД. Активисты пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.