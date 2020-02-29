https://static.news.ru/photo/0e121812-5ab0-11ea-8958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак опубликовала снимок с места убийства Бориса Немцова, куда прибыла через час после выстрелов. Она добавила, что всегда будет помнить политика, застреленного 27 февраля 2015 года.

Экс-кандидат в президенты России прозрачно намекнула, что якобы все знают, кто является заказчиком убийства, но «никто ничего не делает».

Кто заказчик убийства — всем давно уже понятно, кроме следственных органов, но никто ничего не делает, и сенатора Геремеева даже чем-то награждают, — подписала фото Собчак.

Светская львица посетовала, что в данном случае политические интересы и баланс сил на Северном Кавказе куда важнее справедливости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проведение марша памяти политика Бориса Немцова в центре Москвы 29 февраля приведёт к перекрытию автомобильного движения на нескольких улицах города, рассказали в ЦОДД. Активисты пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.