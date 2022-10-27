Собчак опровергла свое отношение к Telegram-каналу «Тушите свет»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Журналистка Ксения Собчак, которая покинула Россию на фоне задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, высказалась относительно фигурирующего в деле Telegram-канала «Тушите свет». По ее словам, никакого отношения к нему она не имеет. Собчак в «Кровавой барыне» подчеркнула, что не писала никогда в «Тушите свет». Аналогичным образом она высказалась о ложном «двойнике» канала, где появились данные расследовании Собчак и ее команды про Сергея Чемезова и возглавляемый им Ростех.

Умоляю, я никогда не писала и не пишу в «Тушите свет»: ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни вмешательства в их редакцию, — написала журналистка.

Кирилл Суханов был задержан в одном из московских ресторанов. Позднее сотрудники полиции задержали экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявили обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». Следствие полагает, что Суханов и Романовский вымогали 11 миллионов рублей у Чемезова. Мужчины якобы требовали деньги в обмен на то, что из канала «Тушите свет» будут удалены данные о главе Ростеха. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Их арестовали до 24 декабря.

Позднее поступила информация, что Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации, в ее доме прошли обыски. По имеющейся информации, сама журналистка уехала в Литву через Белоруссию.

Ранее в публичном Telegram-канале Собчак с удивлением отнеслись к обвинению в вымогательстве в отношении ее коммерческого директора. Там предположили, что если задержание Суханова не является ошибкой следствия, то это «очевидная облава на редакцию».