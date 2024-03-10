Собчак объявили войну? Чего будет добиваться Юния Пугачева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Юния Пугачева сообщила, что подает заявление в полицию на телеведущую Ксению Собчак. Что стало этому причиной, в чем суть конфликта?

За что Пугачева призывала «отменить» Собчак

12 февраля Хамовнический суд приговорил экс-директора холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По семь лет получили авторы Telegram-канала «Тушите свет» Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев.

«Ксения Собчак в лучших традициях криминальных авторитетов давила на близких ребят, чтобы они уговорили их взять всю вину на себя (тем самым лжесвидетельствовать), убеждая, что у нее есть договоренности и их быстро отпустят на свободу», — рассказывала в своих соцсетях Пугачева.

После этого экс-колумнист Tatler и подруга Романовского Пугачева заявила, что Собчак «давила» на родственников фигурантов дела о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова, чтобы те «дали ложные показания и не упоминали ее на допросах в суде». Пугачева заявила, что журналистка «уверена в своей неприкосновенности».

«Вместо них именно она должна сидеть на скамье подсудимых. „Мне свою судьбу решать не надо, я бы не вернулась, если бы не была уверена, что ко мне вопросов у следствия серьезных быть не может, — это довольно очевидный факт“, — это цитата Собчак из нашей с ней переписки 19 января 2023 года», — написала Пугачева в своем Telegram-канале.

Экс-колумнист добавила, что Собчак давала эти обещания в обмен на «исключение ее имени и фамилии из показаний» Романовского и Бигаева. По словам Пугачевой, журналистка отказалась оплатить адвокатов, которых выбрали ее сотрудники, «подсунув им заинтересованных в защите ее репутации» юристов.

По словам колумниста, после того как Собчак убедилась в своей неприкосновенности, она была «раздосадована репутационными потерями», последовавшими за показаниями Романовского и Бигаева. Пугачева считает, что собственником «Тушите свет» была именно телеведущая.

«Собчак являлась собственником канала „Тушите свет“, источником информации о дне рождении потерпевшего и бенефициаром блоков на негатив», — писала Пугачева.

Кроме того, подруга Романовского отметила, что Собчак так и не выплатила зарплату Бигаеву, находившемуся в СИЗО. Звонки родственников подсудимых, как пишет Пугачева, журналистка также игнорировала.

Как ответила Собчак на слова Пугачевой

В середине февраля на НТВ вышло новое расследование о Собчак, в котором Пугачева появилась в качестве одного из интервьюеров. Телеведущая назвала колумниста «блюстительницей права и морали» в белом пальто, а затем прокомментировала деятельность мужа Пугачевой, топ-менеджера АФК «Система» Антона Абугова.

Собчак в спецвыпуске «Осторожно, новости» от 7 марта заявила, что у предпринимателя был суд из-за документально неоформленного займа. Также журналистка рассказала, что Абугов не отчитывался о доходах в ФНС, из-за чего инспекция подала на банкротство бизнесмена. Собчак отметила, что в итоге инцидент был исчерпан.

«Чего ваш муж-то в России не бывает? <...> Может быть, проблемы с законом? Может, какие-то деньги ушли из России, на которые вы теперь живете в Лос-Анджелесе?» — спросила Собчак.

Правда ли, что Собчак грозит дело о клевете

После ролика Пугачева написала в своем Telegram-канале, что «Собчак пробила очередное дно» из-за того, что она, адвокаты Романовского и Бигаева и их друзья стали публично рассказывать о причастности журналистки к делу о вымогательстве у Ростеха. Колумнист полагает, что автор «Кровавой барыни» решила шантажировать экс-редактора Tatler «разоблачительными расследованиями» о ее семье.

По словам Пугачевой, она вместе с адвокатами готовит обращение в полицию по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Журналистка считает информацию, которую распространила коллега, клеветой, ложью и искажением фактов.

«Собчак нанесла вред деловой репутации одной из крупнейших корпораций России ФНК „Система“, а также лично моему мужу. Насколько мне известно, юристы в данный момент работают над оценкой ущерба, а также готовят заявление о клевете», — заявила Пугачева в своем обращении на YouTube.

Читайте также:

Петербуржцы недовольны Безруковым? Почему его жестко освистали

Пугачева против России, Галкин и Михайлов, штурм Одессы: что будет дальше

«Верни колбасу, все прощу»: как Путин шутит над политиками и чиновниками