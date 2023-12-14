Собчак объяснила, за что ее любят Собчак заявила о благодарностях в свой адрес за расселение семей с Белгородчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак написала в Telegram-канале «Кровавая барыня», что все чаще получает благодарности от россиян. По ее словам, многие оценили поддержку, которую она оказала жителям Белгородской области и семьям незаконно мобилизованных.

Все чаще звучит благодарность за жилье жителям Белгородчины — 160 семей я расселила в новые дома, спасая от обстрелов. За десятки отбитых незаконных мобилизованных, которых я вернула семьям, — написала Собчак.

Журналистка добавила, что помогла решить и вопросы с ремонтом десятков больниц, школ и дорог в регионах, власти которых «трясла за шкирку» с помощью своего канала, а также отправляя запросы, чтобы они делали свою работу. Кроме того, Собчак рассказала о решении «кучи проблем» с водоканалами и электричеством в маленьких российских городах и селах.

Помимо того, Собчак отметила, что люди ценят ее «взвешенную и неистеричную» позицию как среди оппозиционных кругов, так и среди лояльных к власти. По ее словам, людям надоел максимализм и им все ближе ее «трезвые взгляды».

Кроме того, она отметила рост благодарностей россиян в связи с публичной защитой сообщества ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), отстаиванием прав женщин, благотворительной деятельностью, а также своими интервью, фильмами и работой ее редакции. Собчак указала, что «кому-то очень заинтересованному» при этом хочется навязать другим мнение, будто люди ее ненавидят, чтобы это видел президент РФ Владимир Путин.

Ранее Собчак опубликовала на своем YouTube-канале новый фильм Александра Сокурова «Сказка». Минкульт отказался выдать этой картине прокатное удостоверение в РФ.