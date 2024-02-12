Собчак объяснила, почему не присутствовала на суде по делу Суханова Собчак отказалась присутствовать на суде по делу Суханова по его просьбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак не присутствовала на оглашении приговора по делу своего коммерческого директора Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». По словам Собчак, с соответствующей просьбой к ней обратился сам Суханов. Также в зале суда не было его матери.

Ни меня, ни мамы Кирилла [Суханова] не было в зале — так попросил Кирилл, и на это есть причины, — написала Собчак.

Хамовнический суд ранее приговорил бывшего директора холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвиняли в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Еще по семь лет получили авторы Telegram-канала «Тушите свет» — экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Ксения Собчак не фигурировала в деле в качестве свидетеля.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. По словам самих обвиняемых, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова.

Сама Собчак назвала несоразмерным приговор Суханову и другим фигурантам дела. Она отметила, что «людям ломают жизнь».

На заседании присутствовала бывшая участница «Дома-2» блогер Алена Водонаева. Она вышла из здания Хамовнического суда со слезами на глазах и отказалась отвечать журналистам на вопросы, касающиеся судебного заседания.