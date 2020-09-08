Собчак назвала приговор Ефремову «делом рук Пашаева»

https://static.news.ru/photo/6d4d51e8-f1d7-11ea-b48d-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению телеведущей Ксении Собчак, в том, что актёр Михаил Ефремов получил восемь лет колонии по делу о ДТП, виноват его адвокат Эльман Пашаев. Она считает, что юрист своими советами только навредил актёру.

То есть вот такой жёсткий приговор, 8 лет (обычно по этой статье дают 4 — 5 лет) — это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять,- написала она в своём Telegram-канале.

По словам Собчак, Ефремов доверился адвокату «по наивности», что и привело к такому итогу.

Она пожелала актёру и его семье «сил пережить всё это», а также выразила сожаление, что «за обещания аферистов не сажают».

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании всё же сделал признательное заявление.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, лишил права управления автомобилем на три года и обязал выплатить одному из потерпевших по делу — старшему сыну Захарова — 800 тысяч рублей. Адвокат актёра заявил, что вердикт суда будет обжалован.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что в действительности Ефремов проведёт в колонии гораздо меньший срок. Наказание может быть снижено в ходе обжалования приговора в различных инстанциях, кроме того, существует вероятность, что Ефремов попадёт под амнистию.