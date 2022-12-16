Телеведущая Ксения Собчак заявила, что может эмигрировать из России в том случае, если власти закроют границы, о чем рассказала в рамках своего шоу на YouTube-канале. При этом она отметила, что к моменту введения запрета на выезд ее мнение может поменяться.

Мне кажется, что мы столько раз в компании задавались этим вопросом еще до начала всех событий 24 февраля. Мы любили, сидя в компании друзей, обсуждать: «А вот что станет точкой, когда ты понимаешь, что надо валить?». Все давали разные ответы. Я помню, что всегда тогда говорила, мол, ну вот если границу закроют. Сейчас пока границы не закрывают, но мы понимаем, что этот момент может быть недалеко. Проблема в том, что даже на этот момент ответ может быть совершенно иным, — призналась Собчак.