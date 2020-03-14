https://static.news.ru/photo/24a144a4-949a-11e9-af80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала возможность закрытия театров для борьбы с коронавирусом в Москве. Она назвала инициативу бессмысленной при работающем общественном транспорте.

По информации телеведущей, которая не подтверждена официально, кинотеатры и театры столицы начнут закрываться на неделе после 16 марта.

Это всё бессмысленно как у нас, так и за границей, пока открыто метро и люди всё равно ездят в замкнутом пространстве в тесноте, — заявила Собчак.

Согласно плану Б московских властей, с которым в начале марта ознакомилась «Русская служба Би-би-си», введение тотального карантина в столице предполагает не только закрытие культурных и развлекательных учреждений, но и остановку общественного транспорта.

По информации «Ведомостей», в случае чрезвычайной ситуации возможно введение комендантского часа с запретом выходить на улицы, где организуют полицейские патрули.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы. Московская мэрия 10 марта запретила проведение массовых мероприятий.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте стала пандемией. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.

Число заражённых в мире превысило 162 тысячи человек и постоянно растёт.