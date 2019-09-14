https://static.news.ru/photo/b8e4cc88-d6e1-11e9-8728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов перед венчанием в церкви письменно раскаялись в безнравственных и кощунственных поступках.

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, все требования перед таинством были соблюдены. С парой провели подробную беседу о христианском понимании семейной жизни.

Вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, — написал в Telegram-канале представитель Русской православной церкви.

Ранее News.ru писал, что православная общественность возмутилась шоу, которое телеведущая устроила из своей свадьбе. Как заявил протидиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак. Он подчеркнул, что патриарх Кирилл, скорее всего, был в курсе происходящего и сам лично дал согласие на этот «спектакль».

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Молодожёны шокировали публику, приехав в ЗАГС на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас». Кроме того, звезда поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня».