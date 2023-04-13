Собаководам рассказали, чем опасно для питомцев весеннее потепление Кинолог Голубев назвал аллергию одной из опасностей весеннего потепления для собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весеннее потепление может быть опасно для собак из-за риска развития аллергии в связи с началом цветения, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что питомцы реагируют на этот процесс по-разному, и некоторые из них могут столкнуться с проблемами. Кинолог посоветовал обратиться к ветеринару, если у собаки начинает выпадать шерсть, появляются проплешины, воспаляются глаза или ушные раковины.

С приходом тепла начинается первое цветение. На этот процесс все питомцы реагируют по-разному. Кто-то без проблем переживает этот период, а вот у других могут возникнуть серьезные проблемы в виде аллергии на пыль, цветение растений или остатки реагентов, — отметил Голубев.

Кинолог уточнил, что в этот период просыпаются опасные для собак насекомые, в том числе клещи, которые переносят инфекции. Во время прогулки животное также может наткнуться на острые предметы, которые были скрыты под снегом, а вредные вещества и реагенты в слякотную погоду могут вызвать раздражение подушечек лап.

Голубев посоветовал следить за состоянием собаки во время прогулок, так как питомец может переохладиться. Увеличивать время пребывания на улице нужно постепенно. Первыми сигналами о том, что животное замерзло, являются дрожь, озноб, бледность слизистых, переступание с лапы на лапу и попытки поджать их под себя.

Кинолог Яна Орлова ранее рассказала, что одной из проблем для собаководов в последнее время стала агрессивность питомцев. По ее словам, избежать этого можно, если не относиться к животному как к игрушке и проявлять к нему уважение.