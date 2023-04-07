Собаководам объяснили, как выстраивать отношения с питомцем Кинолог Голубев посоветовал хозяевам стать для собаки предсказуемым другом

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Хозяину не нужно доказывать своему питомцу главенство, так как доминировать друг над другом могут только представители одного вида, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО он пояснил, что прежде всего собаковод должен стать для своего любимца предсказуемым другом, который не боится проявлять любовь и нежность и выстраивает отношения с помощью понятных правил.

Нужно понимать, что доминировать друг над другом могут лишь представители одного и того же вида, а хозяин и собака принадлежат к разным видам. Собака и человек находятся в отношениях протокооперации: каждый вид получает выгоду от существования рядом друг с другом. Конечно, прежде всего нужно быть надежным и предсказуемым другом для своего питомца, — уточнил кинолог.

По словам Голубева, теория доминирования, в рамках которой человек показывает собаке свою власть с помощью грубой силы и агрессии, не работает в реальной жизни. Он пояснил, что питомец выстраивает отношения с хозяином не так как со своим сородичем. Для собаки человек является тем, кто может обеспечить безопасность и комфорт взамен на проявления привязанности.

Кинолог уточнил, что, выстраивая взаимоотношения с питомцем, важно учитывать индивидуальные черты собаки. Кроме того, следует обращать внимание на то, какой у животного был предыдущий опыт в воспитании и дрессировке. Голубев добавил, что система наказаний не может научить собаку, так как питомец никогда не делает человеку плохо сознательно. Все подобные ситуации — следствие невыстроенных рамок, поэтому важно определить границы, и животное будет спокойно их придерживаться. Крик же вызывает у собак страх и неприязнь, из-за чего они могут отказываться обучаться и избегать контактов с хозяином.

Голубев ранее рассказал, что собаки умеют смеяться, но этот звук напоминает пыхтение или учащенное дыхание. По его словам, обычно это сочетается с движениями тела питомца, когда он начинает протягивать лапы и прыгать, пытаясь вовлечь в игру.