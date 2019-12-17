https://static.news.ru/photo/45591f86-20af-11ea-8ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Посетители московского аэропорта Домодедово 28 декабря смогут обнять собак-терапевтов, чтобы справиться с напряжением перед полётом.

С 25 по 31 декабря в аэропорту заработают новогодние фотозоны с аниматорами, откроется почта Деда Мороза, будут проведены мастер-классы для детей.

А 28 декабря в комнате матери и ребёнка пройдёт интерактив по росписи пряников. В общей зоне терминала в этот день в третий раз состоится акция с собаками-терапевтами «Обними друга перед полётом», — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе гавани.

В течение первой недели 2020 года в аэропорту также можно будет сделать фотографии у стилизованных инсталляций, а 7 января запланированы рождественские мастер-классы для детей.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне майских праздников в Домодедово была проведена акция «Обними друга». У пассажиров была возможность погладить специально обученных собак, которые помогали снять стресс перед вылетом. В мероприятии были задействованы 14 животных. Сеансы канистерапии провели их хозяева и волонтёры.