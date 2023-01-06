Собака спровоцировала ДТП с самосвалом в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серьезное ДТП произошло в станице Холмской Краснодарского края из-за собаки. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, легковой автомобиль попытался объехать животное, которое выскочило на дорогу, и вылетел на встречную полосу под колёса самосвала.

В результате водителя зажало в машине. Доставать его пришлось спасателям. Несмотря на жесткое столкновение, мужчина отделался лёгкими травмами.

5 января на Севастопольском проспекте в Москве 31-летний водитель Porsche устроил серьезное ДТП. В аварии пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок. Как выяснилось, виновник произошедшего находился в состоянии наркотического опьянения. Против 31-летнего мужчины завели уголовное дело по статье 264 УК России (нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека). Теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

3 января два человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера Toyota в Башкирии. По предварительным данным, причиной аварии стали непогода и плохая видимость. ДТП произошло в Белорецком районе на 170-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Момент столкновения был снят видеорегистратором одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно, как кроссовер заносит, затем разворачивает поперек дороги и в его левый борт врезается большегруз.