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Полиция Петербурга благодаря служебной собаке Жасмин задержала по горячим следам подозреваемого в сексуальном преступлении в отношении девятилетней девочкой. Инфрмацию об этом озвучили в региональном ГУ МВД.

В отдел полиции Выборгского района 26 сентября поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что в подъезде дома № 29-1 по улице Композиторов неизвестный надругался над её девятилетней дочерью, передаёт РИА Новости .

При содействии кинолога со служебно-разыскной собакой по кличке Жасмин по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний неработающий житель Купчино, — раскрыли детали в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Как писал News.ru, ранее суд в Оренбурге отправил в СИЗО священника Николая Стремского. Он обвиняется в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи считают, что он развращал своих приёмных дочерей, а одну из них даже изнасиловал.