Со сметаной или джемом: лапшевник с творогом на завтрак за 20 минут!

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Готовим лапшевник с творогом! Это настоящая находка для тех, кто ищет простое, но невероятно вкусное блюдо. Необычный союз макарон и творога создает неповторимый вкус, который может стать отличной альтернативой привычным сырникам или творожной запеканке.

Для приготовления вам понадобятся 200 граммов яичной лапши, 400 граммов 8%-ного творога, 4 куриных яйца, столовая ложка сахара, 4 столовые ложки манной крупы, ванильный сахар и соль по вкусу. Сначала отварите лапшу до состояния аль денте, добавьте немного сливочного масла и перемешайте.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены, затем постепенно вмешайте творог до однородной массы. Добавьте манку и тщательно перемешайте. Соедините творожную массу с лапшой, выложите в смазанную маслом форму, посыпьте манкой и сделайте несколько углублений для кусочков сливочного масла. Запекайте при 170 градусах около 50 минут до румяной корочки.

Лапшевник можно подавать как горячим, так и холодным, дополнив сметаной или ягодным соусом. Это блюдо прекрасно подойдет для завтрака или легкого ужина, а его приготовление не займет много времени и сил.

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