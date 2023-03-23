«Со мной придут и неприятности»: Муратов об отмене лекции в МФТИ Муратов об отмене лекции в МФТИ: я предупреждал, что со мной придут неприятности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов заявил, что отмену его лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) можно было предугадать заранее. В своем заявлении, опубликованном на сайте газеты, он отметил, что сразу после анонса выступления в адрес вуза посыпалось много гневных комментариев со стороны граждан ультраправых взглядов.

Да, меня еще в январе позвали на встречу со студентами МФТИ. Я предупредил, что со мной придут и неприятности. 22 марта, после публикации объявления о встрече на сайте университета, он подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра. Уровень нападок понятен: один из крайних националистов (знаете эту породу? Ходят в камуфляже, но в Москве) даже изложил тезисы моего «антипатриотического» выступления, которое я еще не написал. С таким чутьем надо трюфели искать, — заявил Муратов.

Он подчеркнул, что с уважением относится к студентам и преподавателям МФТИ, и понимает причину, по которой его встреча с учащимися была перенесена. Главред «Новой» подчеркнул, что эту ситуацию можно использовать в «исследованиях о природе энтропии».

Ранее ректор МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил об отмене назначенной на 28 марта открытой встречи с Муратовым. По его словам, решение о проведении мероприятия вызвало шквал негативных эмоций по отношению к Физтеху. Ливанов отметил, что возник «серьезный риск внешних провокаций и нарастания напряженности», однако университет не боится «честных обсуждений сложных вопросов». О новой дате будет сообщено позже.

До этого депутат Госдумы Сергей Соловьев прокомментировал решение МФТИ провести встречу с Муратовым. По мнению парламентария, руководство отдельных бюджетных государственных учебных заведений живет в параллельной реальности, если допускает лекции оппозиционных политиков во время спецоперации на Украине.