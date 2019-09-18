Инициатива снять обязанности с водителей оплачивать штрафы ГИБДД в случае, если автолюбитель объявил себя банкротом, необоснованна, считают эксперты. Такое «послабление» может обернуться злоупотреблениями и мало поможет оказавшемуся в долгах россиянину.
Если государство снимет с таких граждан обязательства по оплате штрафов ГИБДД, то это даст возможность несколько сократить свои долги, но в целом на финансовом положении заёмщика не отразится. Зато появится множество возможностей для злоупотребления. Правила дорожного движения предполагают их неукоснительное выполнение, так как от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, — пояснил News.ru исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.
Законопроект о снятии обязанности с банкротов платить штрафы за нарушение ПДД рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, писал News.ru.
Граждане РФ получили возможность признавать себя банкротами с октября 2015 года. Для получения такого статуса необходимо выполнение сразу нескольких условий: сумма долга должна превышать 500 тысяч рублей, а выплаты должны быть просрочены более чем на три месяца.