Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует посетить в СИЗО актёра Павла Устинова. Молодого человека осудили на 3,5 года из-за вывиха плеча у сотрудника ОМОНа, участвовавшего в его задержании во время несогласованной акции 3 августа.

Сегодня в три часа я буду в СИЗО № 4, где сегодня пребывает Павел Устинов, для беседы... Я согласна со всеми, что его дело требует полного пересмотра и внимательного вмешательства...