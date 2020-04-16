Сноуден подал документы для продления вида на жительства в РФ

https://static.news.ru/photo/955064f0-7fd6-11ea-9500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henrique Casinhas/Global Look Press

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

Вид на жительство Сноудена заканчивается в апреле 2020 года. В феврале Кучерена заявил, что работает над тем, чтобы продлить его ещё на несколько лет.

Эдвард Сноуден получил мировую известность после передачи СМИ секретных материалов о слежке спецслужб за пользователями Интернета. Он вынужден был уехать из США в Гонконг, а затем перебрался в Москву, где получил временное убежище на год. Позже ему предоставили трёхлетний вид на жительство в обмен на прекращение деятельности против США.

В октябре 2019 года Сноуден заявил, что оказался в России в ловушке, когда получил убежище. По его словам, он всегда был настроен к политике России критически, был недоволен решениями лидера страны Владимира Путина. Об этом писал NEWS.ru.