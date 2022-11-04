Сноуден опубликовал шутливую картинку про «российских ботов» Сноуден опубликовал в Twitter шутливую картинку про тех, кто винит в политических неудачах «российских ботов»

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Эдвард Сноуден

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опубликовал в Twitter шутливую картинку про тех, кто винит в политических неудачах «российских ботов». На ней изображена обложка несуществующей книги под названием «Все, с кем я не согласен, — российский бот».

«Руководство для детей по оправданиям политических неудач СМИ и правительством», — говорится на обложке.

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26 сентября президент РФ Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство. Согласно указу, вместе с получением гражданства Сноуден принес присягу гражданина РФ.

Позднее стало известно, что его жена Линдси Миллс выразила желание вслед за мужем получить гражданство России. В то же время их ребенок, родившийся в РФ, получил российское гражданство по рождению.

Бывший сотрудник спецслужб стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ и АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в столице РФ он узнал, что в Вашингтоне аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство.