Эксперт прогнозирует снижение цен на учёбу в вузах после заявления Путина

https://static.news.ru/photo/cb3dfe34-4069-11eb-b5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Минобрнауки и правительство могут отреагировать на слова президента Владимира Путина о том, что вузам, в которых занятие проходят в онлайн-формате, следует по возможности снизить студентам оплату за образование. При благоприятном развитии событий учебные заведения получат дополнительное финансирование для перерасчёта стоимости обучения. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Вузы сейчас нужно профинансировать со стороны государства. Это такая же пострадавшая отрасль, как и бизнес. Я считаю, что это могут сделать после того, как президент в рамках пресс-конференции выразил лояльность к студентам и показал, что разделяет их переживания, — заявил Цапко.

Перерасчёт стоимости должен происходить на основании того, как много возможностей потеряли студенты из-за перехода на дистанционный формат обучения, отмечает эксперт. В одних вузах учащиеся получают практически полный спектр образовательной программы — преподаватели посещают все занятия и проводят их с использованием информационных технологий, добавляется интерактивный формат работы. В других же учебных заведениях педагоги пропускают пары и даже не проверяют домашние задания студентов.

В первом случае учащиеся могут рассчитывать на то, что стоимость обучения будет снижена на 10-20%, во втором же этот показатель стремится к 80%, — заявил Цапко.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что высшие учебные заведения не имеют «жирка», чтобы снизить оплату за обучение в онлайн-формате. Однако президент рекомендовал сделать это вузам, у которых есть возможности «финансами поиграть».