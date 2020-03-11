https://static.news.ru/photo/d835041c-643b-11ea-9aa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Duan/Xinhua/Global Look Press

В Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца. По словам специалистов, болезнь буквально сжирает лёгкие пациента, поражая большую часть органа.

На снимках врачи обнаружили белые уплотнения, которые радиологи называют субплевральными фокусами. Подобные пятна, по словам медиков, характерны для атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. На сканах видно, что со временем жидкость в пространствах лёгких мужчины становится более выраженной.

Пациент заразился, работая на рынке морепродуктов в Ухани. Его госпитализировали в декабре 2019 года. Несмотря на лечение, через неделю больной скончался от пневмонии и респираторного дистресс-синдрома, передаёт «МедикФорум».

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи назвали прививку от гриппа подспорьем в борьбе с коронавирусом. Вакцина поможет нивелировать опасные последствия нового штамма.