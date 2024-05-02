«Снимаю шляпу»: Меркачева рассказала о беспрецедентном решении суда Меркачева: суд впервые перевел пострадавшего от пыток в колонии в другой регион

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачев

Ангарский городской суд Иркутской области первым в России перевел пострадавшего от пыток в колонии в другой регион, сообщила член СПЧ по правам человека Ева Меркачева в Telegram. Она отметила, что с истории Евгения Юрченко началась череда уголовных дел против сотрудников УФСИН по Иркутской области и замешанных в насилии заключенных. Меркачева отметила, что порой пострадавшие отказываются от показаний, оставаясь с мучителями один на один.

Я решила записать видео по поводу беспрецедентного, уникального решения, которое вынес Ангарский суд. Я снимаю шляпу перед судьей. Я крайне благодарна прокурору, который все это поддержал с самого начала. И это действительно очень важно. <...> Если уж дело возбуждено, если уж они проходят потерпевшими, они не должны находиться в руках тех, кто их мучил, — сказала правозащитница.

Юрченко сообщил о преступлениях в колонии в 2021 году, были возбуждены дела по статьям о превышении полномочий и об истязании. Когда заключенные решились говорить, появились дела по ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» — потерпевших оказались десятки.

Нам кажется, что в УФСИН пытаются развалить это дело. Логика может быть примерно такая: одна история, когда сотрудника обвиняют по 286-й, но совсем другая — когда по нехорошей 132-й УК РФ, за сексуальное насилие, — заявил MK.RU юрист Петр Курьянов.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний России направила комиссию в исправительную колонию № 6 «Черный дельфин» в Оренбургской области после жалоб заключенных на пытки. Директор ФСИН Аркадий Гостев пообещал сообщить о результатах.