https://static.news.ru/photo/ceb2ef06-e1ed-11e9-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Обвинённый в вымогательстве, незаконном лишении свободы и «иных действиях сексуального характера» 39-летний житель Набережных Челнов предстанет перед судом. По версии следствия, он снимал на камеру секс своей подельницы, уже отбывающей срок, на видео, после чего обещал её партнёрам обнародовать ролики.

Как пишет издание « Вечерняя Казань » со ссылкой на прокуратуру Набережных Челнов, 43-летняя знакомая фигуранта знакомилась с мужчинами и соблазняла их, а её подельник снимал секс на видео. После этого с потерпевших они требовали деньги, обещая в противном случае опубликовать видео в Интернете.

По информации издания, злоумышленники в одной из съёмных квартир заставили 23-летнего парня заняться оральным сексом с 19-летней дочерью «соблазнительницы». Затем они потребовали у него 10 тысяч рублей.

Также 43-летняя жительница Набережных Челнов пригласила 28-летнего мужчину в сауну. Затем туда ворвался её подельник и заставил потерпевшего «совершить с женщиной действия сексуального характера», снимая соитие на видео. В итоге с участника оргии стали вымогать 18 тысяч рублей.

Ранее участницу этой схемы суд отправил в колонию на два года.

Как писал News.ru, ранее сотрудники правоохранительных органов Татарстана завели уголовное дело на двух жительниц Бугульмы 22 и 32 лет. Девушек обвиняют в вымогательстве денег и изнасиловании 19-летнего студента.