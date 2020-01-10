https://static.news.ru/photo/feae269c-3393-11ea-a192-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/VincentGlover/Global Look Press

Сотрудники Федеральной службы безопасности, причастные к съёмке событий во время теракта на Лубянке, были уволены. Об этом журналистам 10 января сообщил близкий к ФСБ информированный источник.

Отмечается, что в связи со съёмками теракта своей работы лишились 16 человек из отдела «П», передаёт РБК.

Также в настоящее время в СМИ распространена информация о том, что из центрального аппарата ФСБ уволены пять сотрудников.

Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ. Речь идёт о силовиках с хорошими должностями, — сообщает Znak со ссылкой на источник в силовых структурах.

Евгений Манюров, 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска, устроил стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке 19 декабря. В качестве оружия он использовал охотничий карабин. Прежде чем стрелка ликвидировали, он успел убить одного силовика и ранить ещё пятерых. Позже, как сообщал NEWS.ru, один из пострадавших сотрудников ФСБ скончался.