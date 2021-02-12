Ледяной всемирный потоп: фото Москвы, заваленной тоннами снега

Москву за один день накрыло месячной нормой осадков. Такого столица России не помнит. Метель длится вторые сутки. Улицы, дворы, автомобили засыпаны почти полностью. Снегоуборочные машины работают постоянно, но замёрзшая влага продолжает заваливать город. Снегопад сопровождается порывистым ветром, ухудшением видимости, заносами на дорогах. Сложно представить, что будет, если метель не прекратится в скором времени, как обещают синоптики.
Сергей Фадеичев/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Виталий Белоусов/РИА Новости
Дмитрий Голуб/Global Look Press
Евгений Биятов/РИА Новости
Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
Евгений Одиноков/РИА Новости
Станислав Красильников/ТАСС
Виталий Белоусов/РИА Новости
Снегоочистительный поезд МЖД
Станислав Красильников/ТАСС
Евгений Одиноков/РИА Новости
АГН «Москва»
Сергей Савостьянов/ТАСС
Евгений Биятов/РИА Новости
Сергей Савостьянов/ТАСС
Дмитрий Голуб/Global Look Press
Дмитрий Голуб/Global Look Press