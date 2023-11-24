«Снегопады и транспортный коллапс»: синоптик о погоде в Москве в выходные Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидаются снегопады и резкое похолодание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К столице подходит западный атлантический циклон, из-за чего в выходные дни в Москве ожидается снегопад, рассказал NEWS.ru руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, из-за метели видимость на дорогах ухудшится. Температура воздуха составит один — восемь градусов мороза, добавил синоптик.

Метели вызовут транспортный коллапс, водителям стоит приготовиться к плохой видимости на дорогах. В субботу температура воздуха повысится до одного — трех градусов мороза, а в воскресенье, наоборот, резко похолодает до минус восьми градусов. Ветер при этом будет два — четыре м/с, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что на следующей неделе москвичи столкнутся с серьезными погодными изменениями. По его словам, столицу атакует южный циклон, который принесет много осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что зима в России в целом не будет холодной. В частности, температура воздуха на европейской части страны ожидается около или выше нормы. Ноябрь и декабрь, по словам синоптика, станут рекордно жаркими.