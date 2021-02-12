Снегопад создал проблемы с движением на подмосковных трассах

https://static.news.ru/photo/96734348-6e00-11eb-afb9-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Дорожная ситуация на четырёх трассах в Московской области осложнилась из-за рекордных осадков.

Застрявшие фуры частично заблокировали движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Проблемы наблюдаются на основных вылетных магистралях, сообщает подмосковный Минтранс. В Котельниках и Дзержинске большегрузные автомобили застряли на МКАД, на Симферопольском и Варшавском шоссе фуры перегородили полосы для движения, пытаясь заехать на путепровод. Коммунальные службы области переведены в круглосуточный режим работы, сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта области.

Сильный снегопад начался в Москве и Московской области в пятницу, 12 февраля. К утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах в столичном регионе достигают 10 баллов.

Как писал NEWS.ru, для уборки дорог от снега в Москве потребуется около трёх дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. В дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах. В аэропорту Домодедово из-за непогоды задерживаются десятки рейсов.