Заморозки, снег, опасность пожаров: какой будет погода в России 3–9 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Европейской России почти повсеместно будет тепло и дождливо. Исключение составят северо-восточные регионы, где ожидаются снегопады. Также нежаркой выдастся первая летняя неделя на Урале, в отдельных частях Сибири и на Дальнем Востоке. О том, какая погода ждет россиян 3–9 июня, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве

Начиная с понедельника температурный фон в столичном регионе станет ниже, чем в предыдущие дни, когда объявлялись предупреждения о сильной жаре до 30 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут около 15 градусов тепла, в дневные — 24–26. Несмотря на понижение температурного фона, он все равно будет выше климатической нормы примерно на четыре градуса. На небе станут появляться кучевые облака, в течение всей недели местами в Москве и области будут идти кратковременные дожди, сообщил Вильфанд.

Ранее он отмечал, что температура, установившаяся на стыке мая и июня 2024 года, по климатическим характеристикам соответствует июлю. Зачастую в XXI веке лето в регионе начиналось с заморозков, однако в этом году начало лета будет очень жарким, констатировал собеседник NEWS.ru.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказывала, что высокая температура воздуха в Москве, установившаяся в последнюю неделю мая, — не редкость. По ее словам, в 1979 и 2007 годах жаркая погода держалась в течение шести суток, в 2007 году последние пять дней мая «вообще стали рекордно жаркими».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К чему готовиться жителям Санкт-Петербурга и северо-запада РФ

В Санкт-Петербурге Гидрометцентр также прогнозирует достаточно теплую неделю. Ночные температуры в понедельник, 3 июня, в северной столице будут от 12 до 17 градусов, дневные — 23–27. В последующие дни станет немного прохладнее — в диапазоне от 20 до 25 градусов днем и от 10 до 15 по ночам. Это тем не менее выше климатической нормы примерно на три градуса, отмечает Вильфанд. Местами в Петербурге и Ленинградской области пройдут кратковременные дожди.

На этом фоне в других субъектах Северо-Западного федерального округа — в Ненецком автономном округе, Республике Коми и на востоке Архангельской области — прогнозируется холодная погода с ночными заморозками и дневными температурами 8–10 градусов. Местами там выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Где будет самое жаркое начало лета

На юге России — в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Астраханской и Волгоградской областях — в дневные часы воздух прогреется до 27–32 градусов, ночью будет 14–19, местами до 23. Эпизодические дожди в южных субъектах прогнозируются на Черноморском побережье Кавказа.

«После холодных недель погода улучшится в регионах Приволжского федерального округа, куда придут теплые воздушные массы с юга», — рассказал NEWS.ru синоптик.

По его словам, в течение первой полноценной июньской недели в поволжских субъектах прогнозируются кратковременные дожди. Температуры ночью — в диапазоне от 12 до 17 градусов, днем на севере (в Нижегородской и Кировской областях) — 23–28, а на юге (в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях) — 25–30.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В каких регионах будет холодно и снежно

На Урале сохранится «очень холодная погода», прогнозирует Вильфанд. Так, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах по ночам — от -3 до +2, в дневные часы — всего 2–7 градусов выше нуля.

Немного теплее будет в центре и на юге Уральского федерального округа — в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В ночные часы там ожидаются температуры воздуха в диапазоне от 5 до 10 градусов, в дневные — от 16 до 21. Это на три-четыре градуса ниже климатической нормы для начала июня, констатируют в Гидрометцентре.

Везде в уральских регионах прогнозируются осадки, причем чем севернее, тем интенсивнее. В Заполярье возможны не только дожди, но и снегопады, уточнил Вильфанд.

Где прогнозируется неоднородная погода

На юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае — неделя не ожидается жаркой. Над этими регионами будут господствовать холодные воздушные массы из Арктики. В ночные часы термометры покажут 5–10 градусов тепла, в дневные — 17–22. Это ниже климатической нормы на четыре-пять градусов, к концу недели отклонение сократится до двух-трех, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ненамного лучше будет погода в Красноярске и окрестностях. Там по ночам прогнозируется 6–11 градусов, а в дневные часы — 18–23. При этом везде — и на юге Красноярья, и в регионах юго-западной Сибири — будет дождливо.

На востоке Сибири погода прогнозируется крайне неоднородной. В северо-восточных районах Иркутской области ожидаются ночные заморозки с дневными температурами до 15–17 градусов, а на юге и юго-западе региона днем воздух прогреется до 25 градусов. Но, как предупреждает синоптик, вместе с теплом там начнется период пожароопасности. В зоне риска возникновения стихийных бедствий также находятся районы, примыкающие к Енисею.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где в июне сохраняется снежный покров

Очень теплая неделя, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается в Якутии. Там температура воздуха будет на четыре-пять градусов выше климатической нормы. В центре и на юге республики в дневные часы прогнозируется в диапазоне от 17 до 22 градусов, в ночные — от 5 до 10.

«За счет бурного прихода тепла в Якутии полностью сошел снег. Не растаял он на Чукотке и в отдельных районах Магаданской области», — уточнил собеседник NEWS.ru.

На юге Дальнего Востока — в Хабаровском крае и Приморье — прогнозируется умеренно-прохладная и дождливая погода. Дневные температуры — 13–18 градусов, ночные — 5–10.

Каким будет лето

Лето в столице ожидается комфортным, без аномальных перепадов температур, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Вместе с тем он отметил, что по осадкам будет «недобор». Специалист объяснил, что дожди будут носить характер редких летних ливней. Большая часть воды не успеет впитаться в почву, добавил он.

«Во многих СМИ точно так же, как и перед началом прошлого лета, муссируется информация, что лето будет в столице и Московской области аномально жарким. Таких прогнозов нет, не будет аномально жаркого лета, точно так же оно не будет аномально холодным. В среднем характер лета будет достаточно комфортным в плане температуры, а вот по осадкам будет недобор, пусть небольшой, но он будет», — рассказал Леус.

Вероятно, стоит ожидать небольшую положительную аномалию в пределах 1–1,5 градуса, добавил синоптик. Говоря о дефиците осадков, он указал что их будет на 20–30% меньше нормы.

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