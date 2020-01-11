В Москве наконец-то выпал снег. Осадки принёс в столичный регион датский циклон. К 9:00 субботы высота снежного покрова на метеостанции в районе ВДНХ достигла 5 см, а к вечеру может составить 15 см. Больше всего снегу обрадовались, конечно, дети, которые начали лепить снеговиков, кататься с горок на санках и играть в снежки. Побелевшая столица — в фотогалерее NEWS.ru.