«Снег может быть и в мае, и в июне»: синоптик о погоде в Москве

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru рассказала о погоде в Москве. Она поведала, стоит ли жителям столицы опасаться повторения снегопада, который 27 апреля накрыл некоторые районы города.

Спрогнозировать погоду можно на 5-7 дней. Снег сегодня шёл не везде, в основном в Юго-восточной части столичного региона. Такой процесс холодный связан с тыловой частью циклона. Мы сразу попали не в тёплый сектор, а в холодный, — сказала специалист.

В ближайшие несколько дней погода в столичном регионе будет пасмурной. Тем не менее, как заметила Позднякова, в прогнозах на ближайшие пять дней нет слова «осадки». Предполагается, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с дождём.

Мы живём в таком климате, что снег у нас может быть и в мае, и в первых числах июня. Поэтому сказать наперед за весь месяц не представляется возможным, — уточнил синоптик.

Она напомнила, что несколько лет назад снегопад даже пришёлся на 9 мая. В результате, на параде Победы участником пришлось кутаться в тёплые вещи.

Но в ближайшие 5-7 дней такой ситуации с мокрым снегом в столичном регионе не прогнозируется, — заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что прохладная погода сохранится в России до конца апреля. Постепенное потепление произойдёт лишь в мае.