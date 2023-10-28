Снег, ледяной дождь и потепление: какая погода будет в Москве и Петербурге В Москве и Петербурге ожидается продолжение снегопадов и ледяной дождь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге в субботу, 28 октября, выпал первый полноценный снег. В Москве это произошло на день раньше. Чем погода удивит жителей двух столиц и ожидать ли потепления?

Какая погода будет в Москве и Московской области в ближайшие дни

В субботу, помимо снега, на дорогах и улицах Москвы наблюдается гололедица. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью агентству «Москва» объяснил это температурными колебаниями: ночью была зафиксирована отрицательная температура, а днем — от 0 до +2 градусов. Такие условия могли стать причиной налипания мокрого снега и льдинок.

Ветер в Москве северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 730 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. В Подмосковье температура составит −2°...+2°, сообщается в Telegram-канале главного специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Ночью и утром на дорогах и пешеходных дорожках Москвы скользко. Уже к концу субботы в столице может пойти дождь. Всего с пятницы по воскресенье в столице выпадет треть от месячной нормы осадков.

«В воскресенье и днем и ночью примерно одна температура — минус 2 — плюс 3 градуса, и осадки в виде снега и мокрого снега», — добавил Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже в воскресенье, 29 октября, высота снежного покрова снизится, а дождь в понедельник приведет к интенсивному таянию. Во вторник и среду температура воздуха поднимется, а от снега не останется и следа. Согласно прогнозу, в среду ожидается потепление до +11 градусов. Вторая половина недели будет умеренно теплой.

«Во вторник и среду москвичи „вернутся“ в первую пятидневку октября, температура будет уже на 5–6 градусов выше нормы. Погода в предзимье совершает кульбиты», — констатировал Вильфанд.

В четверг, 2 ноября, воздух в Москве прогреется до +7°, в пятницу — до +2°, в субботу — до +2°, в воскресенье — до +5°. Начало следующей недели (с 6 ноября) обещает быть теплым, свидетельствует прогноз погоды от «Яндекса». Так, в понедельник, 6 ноября, температура воздуха в столице составит +8 градусов, во вторник — +6°, в среду — +6°, в четверг — +4°. Начиная с пятницы, 10 ноября, в Москве похолодает до −4°.

Практически аналогичная ситуация будет наблюдаться и на территории Московской области.

Какая погода будет в Петербурге и Ленобласти в ближайшие дни

В субботу, 28 октября, Петербург северным краем заденет циклон. Получивший от европейских метеорологов имя «Армин» («Armin»), он будет закрывать небо плотными облаками, вызовет осадки в виде снега. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Сформируется временный снежный покров, пишет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха прогреется до +2°. Ветер — северо-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. В воскресенье ночью ожидается снег. Днем — без существенных осадков и 0°...+2°. В Ленобласти температура составит −2°...+3°, сообщает Леус.

В начале следующей недели в Петербурге по прогнозу снег. В понедельник, 30 октября, в Северной столице будет 0°, а во вторник — +3°. В среду, четверг и пятницу температура воздуха в Петербурге составит +2°, 0° и 0° соответственно. К следующим выходным синоптики обещают потепление — в субботу воздух прогреется до +3°, а в воскресенье ожидается +5°.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 6 ноября, температура воздуха составит +5°, во вторник и среду (7 и 8 ноября) потеплеет до +7°, в четверг прогнозируют +6°, а затем начнется похолодание — в пятницу будет −3°, в субботу −2°. В воскресенье температура вновь будет плюсовая — +3°.

В Ленобласти ожидаются схожие погодные условия.

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