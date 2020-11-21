Снег и порывистый ветер ждут москвичей в воскресенье

https://static.news.ru/photo/d4c19f3e-2c8b-11eb-8ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снег, порывистый ветер и пониженное давление ожидаются в столичном регионе 22 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, влияние на погоду в воскресенье окажет тёплый атмосферный фронт.

Погода облачная, во второй половине дня, после полудня, временами снег, местами мокрый снег. 0...-2 в Москве, −4...+1 по области, — уточнил он.

Синоптик предупредил, что прогнозируется южный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 15 м/с. Местами пройдёт метель.

Леус добавил, что атмосферное давление продолжает активно падать — к вечеру оно составит 745 мм ртутного столба, что немного ниже нормы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей европейской части России на следующей неделе ждёт тяжёлая и нестабильная погода. С понедельника, 23 ноября, начнётся заметное потепление. Воздух в дневные часы прогреется до 3–4 градусов. Но столбики термометров могут подниматься и выше. Однако в четверг ожидается сильное похолодание.