Снег и аномальное похолодание: какая погода ждет россиян с 20 по 26 ноября Метеоролог Александр Шувалов рассказал о погоде в России на предстоящей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает россиян на следующей неделе — с 20 по 26 ноября. По словам метеоролога, Центральную Россию, Поволжье и Урал накроет снегом, в Якутии ожидается сильное понижение температуры, а в южных регионах страны пройдут сильные дожди. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве и Центральной России

Начало недели в Москве, как и в других регионах Центральной России, будет холодное: температура воздуха ожидается на пять градусов ниже нормы. Днем прогнозируется около -5, а ночью — от -6 до -11.

«Погода будет малооблачная, хорошие прояснения, поэтому выхолаживание ночью идет очень интенсивное. Будет солнце», — пояснил Александр Шувалов.

По словам метеоролога, в понедельник на юге европейской территории России начинается новый процесс: подъем циклона облачной зоны с интенсивными осадками, поэтому в течение недели будет идти снег. Шувалов уточнил, что в Черноземье он будет сильным: например, в Воронежской и Пензенской областях может выпасть до 15 сантиметров снега.

«Затем снежная подушка ляжет в более северных районах, но она будет чуть меньшей величины. Что касается Московского региона, то здесь ситуация очень шаткая. Зона циклона совершенно определенно захватывает восток Московской области: в Шатуре, Луховицах может выпасть до 8–10 сантиметров снега, а на западе области может вообще не выпасть снега», — говорит собеседник NEWS.ru.

По его словам, в самой Москве снег тоже пройдет, но он покроет землю не более чем на 5–6 сантиметров. Из-за осадков и облачности, которая придет в столицу к середине недели, температура воздуха немного повысится: до 4–9 градусов мороза ночью и -1... -6 градусов днем, подчеркнул метеоролог. К концу недели на территории всей Центральной России столбики термометров начнут вновь опускаться: ночные температуры будут отрицательными и достигнут двузначных значений, спрогнозировал Шувалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

В Петербурге следующая неделя будет очень холодная. По словам Александра Шувалова, циклон, который придет в Центральную Россию, туда не доберется, но небольшой снег там все же выпадет.

«Это уже фронтальные разделы более западного происхождения», — сказал специалист.

Всю неделю температура воздуха в Петербурге и Ленинградской области будет держаться ниже нуля: днем ожидается от -1 до -6, ночью — от -5 до -10.

«Потихонечку будут замерзать Ладожское озеро и Нева», — добавил Александр Шувалов.

Где в России прогнозируются сильные осадки

В южных регионах страны с 20 по 26 ноября также ожидаются погодные аномалии: там в эти дни пройдут сильные дожди. Осадки выпадут в Краснодарском крае, Ростовской области и республиках Северного Кавказа. В горных районах выпадет снег.

«Здесь местами может выпасть до 50 миллиметров осадков. И это существенная цифра. Местами возможны подтопления. Вообще ноябрь на юге России очень богатый на осадки, потому что уже в среднем там выпало около 140 процентов месячной нормы осадков. Сейчас такая ситуация, что все циклоны выливают дожди над югом европейской территории страны», — уточнил Александр Шувалов.

Он отметил, что дожди будут идти в воскресенье и в понедельник, потом ожидается двухдневный перерыв и следующая волна осадков.

«Эта нервная, дерганная погода — два дня с осадками, два дня без — скорее всего, сохранится до конца ноября. Потому что фронтальная зона очень близко, и перемещение всех атмосферных образований происходит вдоль нее с хорошей периодичностью», — отметил метеоролог.

Однако, по его словам, на следующей неделе в южных регионах может быть похолодание в ночные часы до небольших отрицательных температурных значений. Такая погода будет наблюдаться в Ставропольском крае, на нижней Волге и севере Краснодарского края. В целом на юге дневная температура будет держаться в районе 10 градусов выше нуля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах России будет много снега

Циклон, который придет на следующей неделе с юга, накроет Поволжье и Урал: снег ожидается в Пермском крае, Республике Коми, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской областях и в Татарстане, прогнозирует Александр Шувалов.

«Снег в этих регионах будет связан с небольшим повышением температуры даже до кратковременной оттепели. Но это первая половина недели. А во второй половине недели, когда циклон уйдет уже на север Урала и северо-запад Сибири, здесь произойдет достаточно существенное понижение температуры», — рассказал собеседник NEWS.ru.

По словам метеоролога, в Пермском крае, Екатеринбурге, Казани температура воздуха может достигать 12–15 градусов ниже нуля.

«А под самый конец недели в Перми и Екатеринбурге могут появиться и первые „двадцатки“», — уточнил Шувалов.

В каких регионах России будет аномально холодно

По словам метеоролога, в Сибири, особенной той ее части, которая расположена к востоку от Новосибирска, после очень теплой погоды в выходные ожидается серьезное понижение температуры уже с понедельника. Как отметил Шувалов, на юге Красноярского края, в самом Красноярске, ожидается около 15 градусов мороза, на юге западной Сибири, в Барнауле и Кемерово — от -10 до -12 градусов в ночные часы. Днем будет на 3–4 градуса теплее.

«Максимума похолодание достигнет к середине недели. Будет снег, гололедица, причем достаточно сильная», — подчеркнул метеоролог.

На Дальнем Востоке с 20 по 26 ноября в Республике Саха (Якутия) ожидается достаточно резкое изменение погоды.

«Неделя начнется с температуры на 10–15 градусов выше климатической нормы, а закончится уже близко к ней. Это означает, что ко второй половине недели дневная температура там понизится до -35 градусов», — говорит метеоролог.

На юге Дальнего Востока в первой половине следующей недели ожидается довольно спокойная погода. Но уже в четверг Александр Шувалов прогнозирует активизацию циклона над югом Хабаровского края, Приморским краем, который потом пойдет на Сахалин и в акваторию Охотского моря.

«Штормовая погода будет только в самом конце недели на Сахалине, Курилах и в акватории Охотского моря. На юге Хабаровского и Приморского краев будет сильный ветер, но на побережье. В остальных районах — осадки в виде снега и понижение температуры в середине недели», — спрогнозировал метеоролог.

Он уточнил, что во Владивостоке и Хабаровске столбики термометров будут показывать от 0 до -5 градусов, к концу недели они опустятся до -12 градусов.

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