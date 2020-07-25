СНБО Украины заявил об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов

https://static.news.ru/photo/aba6fcec-cf71-11ea-be77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти, сообщила пресс-служба организации.

Как сообщает РИА Новости, специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти трёх миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

Перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направления на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом «gov.ua» и больше 6500 с доменом «ua», — цитирует сообщение организация.

В организации добавили, что помимо прочего, среди адресов были, в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры. Отмечается, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов. Это необходимо для смягчения DDoS-атак.

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