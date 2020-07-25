СНБО Украины заявил об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти, сообщила пресс-служба организации.
Как
Перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направления на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом «gov.ua» и больше 6500 с доменом «ua», — цитирует сообщение организация.
В организации добавили, что помимо прочего, среди адресов были, в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры. Отмечается, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов. Это необходимо для смягчения DDoS-атак.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что персональная информация пользователей бесплатных VPN-сервисов попала в открытый доступ. Доля среди них россиян может составлять минимум десятки тысяч человек. В Сеть утекли IP-адреса, электронная почта, модели телефонов, пароли и домашние адреса пользователей. Под ударом оказались те из них, кто отдавал предпочтение таким сервисам, как Secure VPN и Super VPN, Rabbit VPN и Free VPN, UFO VPN и FAST VPN, сообщал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники