Снайперши, актеры, спортсмены: кого ВС РФ ликвидировали на СВО в 2024 году

Фото: МО РФ

Российская армия в зоне проведения СВО продолжает выполнение боевых задач. Кто из ярких представителей ВСУ был ликвидирован в мае 2024 года?

Кто был уничтожен в зоне проведения СВО в мае

Вчера, 29 мая, стало известно, что в Харьковской области были уничтожены два бойца из 8-го полка ССО ВС Украины — Константин Михальчук и Денис Бей.

«8-й полк ССО, натренированный американскими и немецкими инструкторами, — одно из наиболее подготовленных воинских соединений киевского режима. Этот карательный, как его прозвали в Донбассе, полк спецназначения участвует в боях с 2014 года. Боевики, освоившие глубинную разведку и натовскую практику ДРГ, совершили немало терактов на территории республик Донбасса. По некоторым данным, именно 8-й полк ССО ВСУ причастен к убийствам командиров Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви)», — писал военкор Евгений Поддубный.

27 мая военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в Часове Яре был ликвидирован Алексей Цынаненко из города Новоархангельска, получивший награду из рук Владимира Зеленского. Также погиб Владимир Зеленый, позывной Спелый, из Национальной гвардии Украины, батальон охраны президента Украины. Помимо них были ликвидированы украинские снайперы: Алексей Савченко, позывной Бурый, снайпер Дарина Степаненко в селе Терны и снайпер Закорецка Екатерина из Люботина.

23 мая Рожин рассказал, что на Украине ликвидирован еще один грузинский легионер.

«Серго Горнакашвили убит в ходе боевых действий на Харьковском направлении. Информацию подтвердил еще один грузинский боец Вано Надирадзе», — написал аналитик.

Также 23 мая стало известно, что актер пропагандистских роликов «Кракена» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) Виталий Пархома ликвидирован в Харьковской области.

«Профессиональный телохранитель, до СВО охранял депутатов киевского режима», — отметил Рожин.

21 мая появилась информация о смерти чемпиона Украины по бегу Романа Гаврилюка. Он был ликвидирован 18 мая 2024 года. Также был уничтожен оперативный дежурный 302-го зенитного полка майор Юрий Остапенко. 16 мая под Харьковом по его штабу ударили «Искандером». Помимо них в Харьковской области был ликвидирован представитель ГУР «Кракен» Виталий Колесник.

19 мая стало известно, что была уничтожена наемница украинского происхождения из США Ульяна Юлия Войтович Нильсен.

18 мая появилась информация о ликвидации командира 249-го зенитного ракетного дивизиона подполковник Юрий Потрогош. Он прикрывал небо в Харьковской области.

17 мая Борис Рожин написал, что в Харьковской области ликвидирована наемница из Хорватии Анастасия Федорец.

Кроме того, в мае в зоне СВО были ликвидированы командир роты бригады нацгвардии «Буревей» майор Василий Полагнюк (был ранен в Серебрянском лесничестве и умер в Днепропетровске), старший инженер 11-й бригады армейской авиации майор Анатолий Скиба (убит в селе Григоровка Днепропетровской области), американский морпех-наемник из США Коллин Тим (воевал в составе подразделения «Разбойник», подчиненного ГУР), начальник пограничной комендатуры подполковник Александр Ровенчук (отвечал за участок в районе Волчанска), оператор дронов Алексей Гулак с позывным Милес и многие другие, пишет Борис Рожин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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