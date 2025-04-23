Смываете унитаз неправильно? Врачи раскрыли неожиданную правду о крышке

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Долгие годы считалось, что закрывать крышку унитаза перед смывом — обязательное правило гигиены. Но последние исследования показали удивительные результаты — врачи-вирусологи раскрыли неожиданную правду о крышке.

Вот что говорят эксперты:

вирусы vs бактерии. Закрытая крышка эффективна против бактерий (например, кишечной палочки), но почти не останавливает вирусы — они все равно распространяются через микрощели;

изменение траектории. При опущенной крышке аэрозольные частицы оседают на полу перед унитазом, а при открытой — разлетаются в стороны, включая раковину и зубные щетки;

главный враг — отсутствие дезинфекции. Ученые из Университета Аризоны доказали: только чистка с дезсредством снижает загрязнение на 99,99%. Ершик без химии бесполезен.

Исследователи считают, что правда в том, что лучшая защита — не магия крышки, а регулярная уборка.

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