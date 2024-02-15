В «Викимедиа.ру» оценили идею Мединского скопировать «Википедию» Директор «Викимедиа.ру» раскритиковал идею Мединского скопировать «Википедию»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Мединский

Предложение помощника президента РФ Владимира Мединского скопировать статьи из «Википедии» для заполнения портала «Знание. Вики», по сути, бессмысленно, заявил изданию «Подъем» основатель «Викимедиа.ру» Станислав Козловский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, контент из онлайн-энциклопедии необходимо постоянно обновлять, поскольку он быстро устаревает.

Козловский напомнил, что контент «Википедии» распространяется на условиях свободной лицензии, из-за чего в русскоязычном сегменте появились сотни ее аналогов. По его словам, любой человек может сверстать похожий портал всего за час свободного времени, но он будет некачественным. Он подчеркнул, что смысла в таких клонах попросту нет.

Мединский ранее заявил, что портал «Знание. Вики» можно заполнить статьями из «Википедии», чтобы «не плодить сущности». Он объяснил, что создателям российской онлайн-энциклопедии будет легче агрегировать чужой контент, чем созидать его с нуля.

Директора онлайн-энциклопедии «Викимедия.ру» ученого Станислава Козловского внесли в реестр иноагентов 2 февраля. В беседе с NEWS.ru он заявил, что намерен опротестовать свой статус. По его словам, с нежелательными организациями он не взаимодействовал.