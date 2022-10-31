«Смотрящие американцев»: Дандыкин объяснил роль Польши в восточной Европе Военный эксперт Дандыкин заявил, что Польша претендует на роль «смотрящего» США

Военный эксперт Василий Дандкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Польша претендует на роль «смотрящего» США над территориями бывших стран Варшавского договора. При этом он подчеркнул, что польские наемники составляют «львиную долю» иностранного контингента, выступающего против РФ на полях проведения СВО.

Поляки очевидно сейчас претендуют на роль «смотрящего» США над территориями бывших стран Варшавского договора. Как пример, это страны Балтии, Украина и Белоруссия. Также поляки составляют львиную долю иностранного контингента, воюющего против нас в рамках проведения СВО, — заявил Дандыкин.

Эксперт считает, что подобная стратегия не станет успешной для польского руководства. Дандыкин объяснил это тем, что поляки на протяжении всей своей истории вступают в «антирусские союзы».

Но как показывает история и практика, поляки всегда вспоминали, как они были в Москве и поэтому всю свою историю вступают в антирусские союзы. Чем это для них заканчивается мы тоже прекрасно знаем, полным уничтожением польской государственности и разделом самой Польши. Просто в прошлый раз они сделали ставку на Гитлера, а сейчас на США. Результат я думаю, будет таким же, как и 80 лет назад, но поживем увидим, — заявил Дандыкин.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох сообщил, что Варшава хочет участвовать в программе НАТО, в рамках которой предполагается размещение в стране ядерного оружия, а также его совместное использование со странами Альянса. По его словам, переговоры по этому вопросу сейчас не ведутся, но они были ранее в «концептуальной фазе».