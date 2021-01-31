Смотрительница московского музея рассказала, что ей шепнул Путин

https://static.news.ru/photo/7a5a2200-63c2-11eb-b716-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин (в центре) во время посещения Музея Победы Фото: kremlin.ru

Во время осмотра экспозиции московского Музея Победы на Поклонной горе президент РФ Владимир Путин заметил фактическую ошибку, о чём он шёпотом сообщил смотрительнице Елене Анисимовой.

В реконструкции венского кафе было использовано приветствие «Guten Abend! Bitte». Глава государства заметил, что в приветствии допущена неточность, так как оно звучит иначе.

Подробности разговора с Путиным Анисимова раскрыла в эфире телеканала «Россия 1». Она добавила, что обязательно выучит озвученный президентом правильный вариант.

Досконально всё узнаю и буду применять его в работе, — пообещала смотрительница.

В день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда президент посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию «Подвиг народа» и познакомился с деятельностью проекта «Без срока давности». Глава государства остался доволен выставкой и написал несколько строк в книге почётных гостей.

Ранее в ходе прямой линии 20 июня Путина спросили, за что ему стыдно. Президент сообщил, что испытывает угрызения совести за утрату записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам.

После этого уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская заявила, что начала искать женщину, передавшую записку президенту России Владимиру Путину в 2010 году, писал NEWS.ru.