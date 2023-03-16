Смотревшего выступление Путина с лапшой на ушах депутата наказали Депутата Абдалкина, слушавшего Путина с лапшой на ушах, оштрафовали на 150 тыс. рублей

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Новокуйбышевский городской суд Самарской области избрал меру пресечения в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей местному депутату от КПРФ Михаилу Абдалкину за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил в беседе с ТАСС его адвокат Алексей Лапузин. Ранее политик прославился в Сети своим видео, на котором он смотрел послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с развешанной на ушах лапшой.

Абдалкину назначено административное наказание в виде административного штрафа на 150 тысяч рублей, — сказал защитник Абдалкина.

Он подчеркнул, что его подзащитный рассчитывает обжаловать приговор, поскольку считает незаконным.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился жестом Абдалкина. Чиновник подчеркнул, что такие выходки были бы более уместны для украинских парламентариев, чем для российских. По словам Хинштейна, лидер КПРФ Геннадий Зюганов с восхищением прослушал речь Путина. Однако для коммуниста из региона все ограничилось лапшой, заметил депутат.